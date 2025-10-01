Рябков сообщил об ожидании РФ реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Россия ожидает реакции американского лидера Дональда Трампа на предложения президента РФ Владимира Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 1 октября сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Если говорить о реакции в публичной плоскости, то кроме суперкороткого, но позитивного комментария официального представителя Белого дома реакции нет», — рассказал он в интервью ТАСС.

По его словам, за закрытыми дверями Москва ощущает стремление американцев разобраться в том, что именно имеет в виду Россия. Тем не менее Рябков не ожидает от США развернутого ответа, полагая, что на заявление Путина должна последовать Трампа.

Рябков отметил, что Соединенные Штаты сейчас стоят перед выбором: стремиться к стабилизации отношений или продолжить гонку вооружений, против чего Россия категорически выступает. Замминистра подчеркнул, что, несмотря на это, РФ гарантированно обеспечит свою безопасность.

27 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что предложение Путина о сохранении ограничений по ДСНВ позволит создать условия, чтобы избежать гонки стратегических вооружений. По его словам, Россия уже получила первую реакцию США на предложение продолжить соблюдать ограничения по ДСНВ еще на год. Так, официальный представитель Белого дома заявил, что оно весьма интересное, и американский лидер Трамп обязательно его прокомментирует.

25 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило предложение России по ДСНВ. В свою очередь глава организации Рафаэль Гросси выразил надежду, что в агентстве будут наблюдаться положительные изменения по этому вопросу.

22 сентября Путин заявил о готовности России еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Он добавил, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение потенциалов сдерживания.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ