В США указали на уязвимость авианосца Gerald Ford перед российским оружием
Авианосец Gerald Ford Военно-морских сил США может стать «первой жертвой» в возможном конфликте между Североатлантическим альянсом и Россией. Об этом сообщил 1 октября журнал The National Interest (NI).
В публикации отметили, что недавно судно возглавляло авианосную ударную группу на учениях США в Северном море.
«В конечном счете, несмотря на технологический прогресс кораблей типа Ford, авианосец в значительной степени является легкой мишенью для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок», — уточнили в материале.
По мнению автора статьи, у судна нет «реальной защиты» от противника, что может предопределить его будущее.
Ранее, 19 сентября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что характеристики российских вооружений и техники значительно улучшены с опытом боевого применения. Кроме того, по его словам, в период проведения спецоперации на Украине производственные мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ загружены по максимуму.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ