УАЗ оценил перспективы возвращения экспедиционного «Патриота»

УАЗ: экспедиционный внедорожник «Патриот» вернется на конвейер
Фото: УАЗ
Внедорожник «УАЗ «Патриот» в экспедиционной модификации в будущем вернется на конвейер предприятия. Об этом 1 октября рассказали в пресс-службе Ульяновского автозавода.

«В перспективе такая комплектация непременно появится, потому как есть огромное желание выпустить автомобиль с улучшенными качествами и в достойной комплектации, а именно с наличием всех утраченных в силу обстоятельств систем без исключения», — приводит слова представителя УАЗа «Российская газета».

УАЗ остановил производство внедорожников в экспедиционном исполнении в 2023 году из-за смены поставщиков вследствие санкций. В такой модификации автомобили были оснащены шинами BF Goodrich All-Terrain, багажником на крыше, лебедкой и защитой рулевых тяг, тягово-сцепным устройством и прочим оборудованием.

При этом весной прошлого года сообщалось, что УАЗ возобновил производство экспедиционных версий моделей СГР («Буханка») и «Хантер», их оценили в 1,69 млн и 1,79 млн рублей соответственно.

Удав на солярке: ульяновский грузовик получил новый мотор и КПП
На тесте «Известий» дизельный «УАЗ Профи»

Ранее, 29 сентября, стало известно, что Ульяновский автозавод выпустил партию бензиновых «Патриотов» и «Пикапов» с новой шестиступенчатой механической трансмиссией, она направится на сертификационные испытания. В начале сентября УАЗ приступил к завершению цикла испытаний модернизированного 150-сильного бензинового двигателя ZMZ Pro объемом 2,7 л.

