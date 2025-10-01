В Венгрии рассказали о планах Брюсселя вести войну за счет налогоплательщиков
Брюссель ведет подготовку к войне и хочет, чтобы ее обеспечивали европейские налогоплательщики. Об этом сообщил 1 октября в соцсети X глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто отметил, что Брюссель подготовил семилетний бюджет, в котором, по его словам, «речь скорее идет об Украине», а не о Европейском союзе (ЕС).
«Вместо того чтобы решать реальные проблемы Европы, такие как восстановление конкурентоспособности, обеспечение энергетической безопасности и возобновление экономического роста, они сосредоточиваются на финансировании украинской армии и украинского государства», — добавил министр.
Он также подчеркнул, что Венгрия не собирается использовать средства своих налогоплательщиков для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 сентября сообщил, что Запад планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием защитить ее. По его словам, западные страны рассказывают о намерениях защитить Украину, но на самом деле это «империалистическая» борьба за землю, ресурсы и деньги.
