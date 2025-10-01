Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Мир
Трамп раскрыл значение сделки по редкоземельным металлам для процесса урегулирования
Мир
Президент США сообщил о возможном разоружении ХАМАС
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ со счетом 4:1
Мир
Дефицит оборонного бюджета Великобритании оценили в $37,6 млрд
Армия
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам на Украине с применением «Орешника»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Общество
Синоптик заявил о выпадении на юго-востоке Подмосковья до 65% месячной нормы осадков
Мир
СМИ узнали о закрытии китайского ресторана в Мадриде из-за подмены уток голубями
Общество
В Госдуме анонсировали включение в стаж родителей ухода за ребенком до 1,5 года
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год

В Венгрии рассказали о планах Брюсселя вести войну за счет налогоплательщиков

Сийярто: ЕС готовится к войне, которую хочет финансировать за счет налогов
0
EN
Фото: REUTERS/Stringer
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Брюссель ведет подготовку к войне и хочет, чтобы ее обеспечивали европейские налогоплательщики. Об этом сообщил 1 октября в соцсети X глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто отметил, что Брюссель подготовил семилетний бюджет, в котором, по его словам, «речь скорее идет об Украине», а не о Европейском союзе (ЕС).

«Вместо того чтобы решать реальные проблемы Европы, такие как восстановление конкурентоспособности, обеспечение энергетической безопасности и возобновление экономического роста, они сосредоточиваются на финансировании украинской армии и украинского государства», — добавил министр.

Он также подчеркнул, что Венгрия не собирается использовать средства своих налогоплательщиков для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Боевое заклание: Запад подготовил более 150 тыс. солдат ВСУ с 2022 года
Европа, намереваясь затянуть украинский конфликт, продлила эти программы до конца 2026-го

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 сентября сообщил, что Запад планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием защитить ее. По его словам, западные страны рассказывают о намерениях защитить Украину, но на самом деле это «империалистическая» борьба за землю, ресурсы и деньги.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026