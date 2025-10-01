Синоптик спрогнозировала количество дождей в Москве до середины октября

Мало осадков ожидается в Москве в первой половине октября. Об этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в среду, 1 октября, в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, температура воздуха удержится на уровне: ночью +3...+8, днем +9...+14 градусов.

«А это означает, что до середины октября в Москве и Подмосковье на летней резине можно будет ездить без проблем», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что небольшая облачность без осадков ожидает жителей столичного региона 1 октября. Днем температура воздуха в Москве будет колебаться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на всей европейской части России в ближайшие сутки начнутся ночные заморозки, сообщает 360.ru.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в беседе с RT, что в начале октября в Москве сохранится сухая, прохладная погода под влиянием антициклона с давлением порядка 762 мм.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил накануне, что максимальной величины атмосферное давление, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, достигло 765,6 мм рт. ст., пишет «Москва 24».

