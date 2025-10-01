Реклама
Специалист рассказал о влиянии решения ОПЕК+ на мировые цены на нефть

Специалист Шатов: рынок ждет мягкой реакции на рост добычи ОПЕК+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в ноябре окажет умеренное влияние на мировые цены. Рынок уже учел октябрьское повышение квот, а краткосрочная реакция цен будет зависеть от объемов и сигналов картеля, в том числе по траектории на IV квартал и начало следующего года. Об этом 1 октября сообщил партнер Capital Lab Евгений Шатов.

«В случае, если восемь стран, входящих в ОПЕК+, в ближайшее воскресенье действительно подтвердят очередное увеличение целевого уровня добычи на ноябрь, рынок отреагирует на масштаб шага относительно уже объявленного октябрьского увеличения добычи на 137 тыс. барр./сут. и на сигналы по траектории на последующие месяцы», — отметил эксперт.

Шатов подчеркнул, что краткосрочная реакция цен будет асимметричной. Небольшой прирост почти наверняка даст ограниченный нисходящий импульс, в то время как более значительное увеличение добычи — до 0,3–0,4 млн баррелей в сутки — может привести к заметному откату цен Brent и WTI. Однако консенсус-прогнозы на конец года пока остаются сдержанными.

«По данным ежемесячного отчета по рынку нефти от ОПЕК (MOMR), прирост мирового спроса в 2025 году оценивается на уровне 1,3 млн барр./сут., а предложение рынка вне ОПЕК близко к 0,8 млн барр./сут. При умеренных уровнях наращивания добычи от ОПЕК+ баланс не выглядит избыточным, что ограничивает простор для длительного «медвежьего» тренда. Отдельный риск для быков может реализоваться в случае, если картель начнет ускоренно наращивать объемы ради доли рынка, тогда к весне 2026 года баланс может сместиться в сторону профицита», — отметил Шатов.

Выполнили бочку: цены на нефть выдержали заседание ОПЕК+
Почему нефть не дешевеет несмотря на рост добычи странами группы

Говоря о последствиях для России, эксперт подчеркнул, что умеренно растущее предложение в рамках ОПЕК+ и стабильный спрос открывают для Москвы возможность тактически увеличивать долю на рынках Азии. Однако итоговый финансовый эффект будет зависеть от чистой цены реализации с учетом логистики и дисконтов.

Шатов заключил, что Россия выигрывает при постепенном наращивании добычи: это поддерживает цены выше уровней, при которых скидки и фрахт съедают доход, и сохраняет координацию с партнерами по Ближнему Востоку. Более агрессивное восстановление добычи может упростить удержание позиций в Азии, но риск снижения цен сделает результат для бюджета нейтральным или даже отрицательным.

Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на 0,86% — до $67,8 за баррель с $67,22 за баррель. При этом ведомство прогнозирует, что котировки Brent упадут с $68 за баррель в августе до $59 за баррель в IV квартале текущего года из-за растущих мировых запасов по мере увеличения «восьмеркой» ОПЕК+ добычи нефти Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

