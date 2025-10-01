Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Вербовое
Минобороны РФ 1 октября показало кадры освобождения населенного пункта Вербовое Днепропетровской области военнослужащими группировки войск «Восток».
«В ходе активных действий штурмовые подразделения 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области. Противник упорно оборонялся, но в результате слаженной работы операторов БПЛА и артиллерийских расчетов штурмовики 36-й армии освободили населенный пункт», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате боев за населенный пункт под контроль наших войск перешло свыше 10 кв. км территории.
Об освобождении населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что Российская армия также ликвидировала несколько бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Полтавка, Новогригоровка и Новониколаевка Запорожской области. На данном направлении украинские боевики потеряли 11 автомобилей, боевую бронированную машину, а также до 315 военнослужащих.
