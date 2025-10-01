Реклама
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Нейропсихолог отметила плюсы идеи переноса школьных уроков на девять утра

Нейропсихолог Тодорова: поздний старт занятий снижает стресс у детей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Идея перенести начало школьных уроков на девять утра может принести детям заметные преимущества. Об этом 1 октября рассказала детский и семейный психолог, консультант по детскому развитию и нейропсихолог Мария Тодорова.

«Примерно с 9 до 11 утра у ребенка время максимальной включенности, выше уровень внимания и лучше работает память. Так бывает из-за того, что ребенка поднимают в школу довольно рано, и вот только к этому временному периоду мозг начинает работать активнее. Если же начинать учебу слишком рано или будить ребенка прямо перед выходом из дома, то первые уроки часто проходит впустую, ребенок еще не проснулся по-настоящему», — пояснила Тодорова.

Нейропсихолог отметила, что перенос начала занятий также помогает снизить уровень стресса. Дети, которых поднимают слишком рано, чаще жалуются на усталость и головные боли, хуже справляются с нагрузкой и быстрее теряют интерес к учебе.

В то же время решение имеет и обратную сторону. Многие родители работают с восьми утра и привыкли приводить ребенка в школу к 7:30–7:50, чтобы успеть на работу. Если занятия начнутся позже, семьи столкнутся с вопросом, где и с кем будет ребенок до первого урока.

«Возможно, школам придется подумать о какой-то системе утреннего присмотра или кружках, чтобы поддержать семьи, которым трудно перестроить привычный график. Без этого перенос времени начала уроков может стать источником новых конфликтов и неудобств в семьях», — подчеркнула нейропсихолог.

По мнению Тодоровой, сама идея сделать школьное утро мягче и щадящим полностью оправданна, однако важно, чтобы вместе с изменением расписания государство и школы предложили родителям решения, облегчающие адаптацию к новому графику.

Старший класс: крупный бизнес начнет участвовать в профориентации для школьников
Как это поможет развитию востребованных на рынке навыков

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 25 сентября заявил, что в России существует необходимость радикальных изменений в образовательном процессе с учетом внедрения искусственного интеллекта. По его словам, ИИ представляет собой огромный вызов для образования.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

