Нейропсихолог отметила плюсы идеи переноса школьных уроков на девять утра

Идея перенести начало школьных уроков на девять утра может принести детям заметные преимущества. Об этом 1 октября рассказала детский и семейный психолог, консультант по детскому развитию и нейропсихолог Мария Тодорова.

«Примерно с 9 до 11 утра у ребенка время максимальной включенности, выше уровень внимания и лучше работает память. Так бывает из-за того, что ребенка поднимают в школу довольно рано, и вот только к этому временному периоду мозг начинает работать активнее. Если же начинать учебу слишком рано или будить ребенка прямо перед выходом из дома, то первые уроки часто проходит впустую, ребенок еще не проснулся по-настоящему», — пояснила Тодорова.

Нейропсихолог отметила, что перенос начала занятий также помогает снизить уровень стресса. Дети, которых поднимают слишком рано, чаще жалуются на усталость и головные боли, хуже справляются с нагрузкой и быстрее теряют интерес к учебе.

В то же время решение имеет и обратную сторону. Многие родители работают с восьми утра и привыкли приводить ребенка в школу к 7:30–7:50, чтобы успеть на работу. Если занятия начнутся позже, семьи столкнутся с вопросом, где и с кем будет ребенок до первого урока.

«Возможно, школам придется подумать о какой-то системе утреннего присмотра или кружках, чтобы поддержать семьи, которым трудно перестроить привычный график. Без этого перенос времени начала уроков может стать источником новых конфликтов и неудобств в семьях», — подчеркнула нейропсихолог.

По мнению Тодоровой, сама идея сделать школьное утро мягче и щадящим полностью оправданна, однако важно, чтобы вместе с изменением расписания государство и школы предложили родителям решения, облегчающие адаптацию к новому графику.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 25 сентября заявил, что в России существует необходимость радикальных изменений в образовательном процессе с учетом внедрения искусственного интеллекта. По его словам, ИИ представляет собой огромный вызов для образования.

