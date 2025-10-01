Собянин рассказал о строительстве новой дороги в Орехове-Борисове
В районе Орехово-Борисово Южное будет построена новая улица, рассказал на своем канале в мессенджере МАХ мэр столицы Сергей Собянин. Проектируемый проезд № 963 свяжет Елецкую улицу с Каширским шоссе и улучшит транспортную обстановку в районе.
По словам столичного градоначальника, новая двухполосная дорога будет иметь по одной полосе в каждом направлении. В будущем власти города планируют провести по новой улице автобусные маршруты, которые свяжут Орехово-Борисово Южное с ближайшими станциями метрополитена. На улице проложат широкие пешеходные тротуары, установят современные павильоны общественного транспорта. В рамках комплексных работ также будут благоустроены существующие и проложены новые подъезды к жилым кварталам и промышленным предприятиям.
«Развитие дорожной сети квартального и районного уровней наряду с крупными инфраструктурными проектами — важная составляющая транспортного каркаса столицы», — заявил Сергей Собянин.
