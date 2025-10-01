Попытки помешать развитию многополярного мира лишь ослабят позиции тех, кто предпринимает такие действия. Об этом 1 октября заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос «Известий» на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он подчеркнул, что страны, осознающие многополярную реальность, хорошо взаимодействуют друг с другом.

«Люди, которые хотят помешать многополярному миру, совершают ошибки. Они ссорятся с индийской и китайской цивилизациями, и долгосрочно это только ослабляет их позиции», — сказал Дмитриев корреспонденту Виктору Синеоку.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле анализируют заявления президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, однако они никак не влияют на суть выступления президента РФ на «Валдае». Песков уточнил, что главной темой предстоящего выступления Путина станет полицентричный мир — именно вокруг этой концепции будет построено обсуждение.

