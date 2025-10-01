В Москве открылась выставка к 55-летию «Спортлото»

На Цветном бульваре в Москве открылась выставка, посвященная истории лотереи «Спортлото» и ее роли в развитии общества. Организатором выступил распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» совместно с ТАСС. Выставка продлится до 31 октября.

«Спортлото» стало яркой частью культуры, отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора холдинга S8 Capital, в который входит «Столото». «Команда „Столото“ возродила бренд, ставший легендой еще в советское время, сохранив его историю, уникальность и ценность, и вместе с тем внеся в него дух современности», — подчеркнула она.

По словам Тутон, выставка расскажет об истории и миссии лотереи, о победителях и о том, какую важную роль лотерейный бренд «Спортлото» играет в финансировании социально значимых проектов России сегодня. В частности, с 2022 года «Спортлото» является стратегическим партнером комплекса ГТО, дополнительно оказывая поддержку развитию массового спорта в стране из собственных средств.

История проведения спортивных лотерей в СССР началась 20 октября 1970 года — в этот день в Центральном Доме журналиста прошел первый тираж новой лотереи с числовой формулой «6 из 49», получившей название «Спортлото». Ее придумали с целью финансовой поддержки развития спорта в СССР, взяв за основу зарубежный лотерейный опыт. Главным лозунгом «Спортлото» стала фраза «Выигрываете вы — выигрывает спорт!».

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России. Они проводятся под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий.

