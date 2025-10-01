Реклама
Песков заявил о неизменности выступления Путина на «Валдае» на фоне слов Трампа

Песков: суть выступлений Путина не поменяется, несмотря на заявления Трампа
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
В Кремле анализируют заявления президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, однако они никак не влияют на суть выступления президента РФ на «Валдае». Об этом 1 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем. <...> Вместе с тем всегда на «Валдае» президент [Путин] выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениями из-за сиюминутной конъюнктуры», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном изменении Путиным своих тезисов из-за слов Трампа.

Песков уточнил, что главной темой предстоящего выступления Путина станет полицентричный мир — именно вокруг этой концепции будет построено обсуждение. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что на «Валдае» будут рассмотрены новая многополярная мировая система, ее особенности и влияние на международные отношения.

Серьезный уговор: Трамп призвал Эрдогана присоединиться к давлению на Россию
Москва готова к продолжению двусторонних переговоров с Украиной, но не видит заинтересованности Киева, заявляют в МИД РФ

Песков 21 сентября отметил, что Путин ценит конструктивные отношения, которые у него сложились с Трампом. Пресс-секретарь главы государства добавил, что российский лидер, как и его американский коллега, сохраняет свою заинтересованность и открытость «к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования». Также Песков указал, что Москва рассчитывает на дальнейшую помощь Вашингтона в поиске путей решения украинского кризиса.

Газета The New York Post со ссылкой на источник в американской администрации предположила, что внезапный разворот президента Трампа в заявлениях по теме Украины является стратегическим шагом для активизации переговоров между Москвой и Киевом.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

