Песков заявил о неизменности выступления Путина на «Валдае» на фоне слов Трампа
В Кремле анализируют заявления президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, однако они никак не влияют на суть выступления президента РФ на «Валдае». Об этом 1 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем. <...> Вместе с тем всегда на «Валдае» президент [Путин] выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениями из-за сиюминутной конъюнктуры», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном изменении Путиным своих тезисов из-за слов Трампа.
Песков уточнил, что главной темой предстоящего выступления Путина станет полицентричный мир — именно вокруг этой концепции будет построено обсуждение. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что на «Валдае» будут рассмотрены новая многополярная мировая система, ее особенности и влияние на международные отношения.
Песков 21 сентября отметил, что Путин ценит конструктивные отношения, которые у него сложились с Трампом. Пресс-секретарь главы государства добавил, что российский лидер, как и его американский коллега, сохраняет свою заинтересованность и открытость «к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования». Также Песков указал, что Москва рассчитывает на дальнейшую помощь Вашингтона в поиске путей решения украинского кризиса.
Газета The New York Post со ссылкой на источник в американской администрации предположила, что внезапный разворот президента Трампа в заявлениях по теме Украины является стратегическим шагом для активизации переговоров между Москвой и Киевом.
