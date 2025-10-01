Карта спецоперации на Украине 1 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также карту военных действий на 1 октября можно в материале «Известий».

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вербовое Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Новогригоровка, Новониколаевка и Полтавка Запорожской области. Потери противника составили до 315 военнослужащих, боевая бронированная машина и 11 автомобилей.

Группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Александро-Калиново, Иванополье, Константиновка, Пазено, Плещеевка, Северск и Черкасское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 305 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 152-мм пушку «Гиацинт-Б». Уничтожены пять складов боеприпасов и горючего.

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных, трех десантно-штурмовых, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Анновка, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Красноармейск, Красный Лиман, Петровка, Родинское и Торецкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Казак» и три пикапа.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике тяжелой механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Приморское, Степногорск и Степовое Запорожской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, три станции РЭБ и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

С начала специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87 502 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 314 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 095 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 010 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ