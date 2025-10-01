Аналитик назвала риски для Болгарии после отказа от транзита российского газа

Отказ Болгарии от транзита российского газа может иметь крайне ощутимые экономические последствия для страны. Об этом 1 октября заявила управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.

«Россия традиционно была основным поставщиком топлива, и значительная часть болгарской энергетической системы десятилетиями опиралась именно на этот ресурс. Даже после запуска интерконнектора с Грецией и подключения к азербайджанскому газу доля поставок из РФ оставалась критически высокой. Таким образом, резкий отказ от транзита и закупок создает риск энергетического дефицита и роста цен для внутреннего рынка», — рассказала Косарева.

Как отметила эксперт, Евросоюз (ЕС) может пообещать Болгарии помощь в диверсификации источников газа, развитие СПГ-терминалов в соседних странах, а также доступ к так называемым «солидарным» поставкам в случае кризиса. Однако все эти меры не обеспечивают гарантированной замены российскому ресурсу в нужных объемах.

Специалист отметила, что компенсировать потери Болгария способна лишь частично. Азербайджанский газ ограничен по объемам, а поставки СПГ через терминалы в Греции и Турции остаются дорогим и конкурентным вариантом, требующим дополнительных инвестиций. Более того, Болгария, как и ряд стран Юго-Восточной Европы, конкурирует за эти же поставки с гораздо более платежеспособными потребителями из Западной Европы.

«Таким образом, подобные заявления это скорее политический шаг. Зависимость Болгарии от российских поставок остается фактом, и заменить их на сопоставимые по цене и стабильности ресурсы в обозримой перспективе крайне сложно. Преференции ЕС вряд ли компенсируют стратегическую потерю, а итогом может стать рост цен для экономики и населения страны», — подытожила Косарева.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 26 сентября заявил, что страна получила от Болгарии гарантии, в соответствии с которыми на территорию Центральной Европы будет через трубопровод «Турецкий поток» поступать транзит российского газа. Министр отметил, что большая часть природного газа поступает в Болгарию не только через ее территорию, но и через Сербию. Глава венгерского МИДа добавил, что план Еврокомиссии по полному отказу ЕС от российских источников энергии является «ужасным».

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков сделал это заявление в этот же день на Генассамблее (ГА) ООН. Он отметил, что к 2028 году Болгария, как часть ЕС, присоединится к решению альянса и якобы полностью откажется от российских поставок к обозначенному периоду.

