Medical Xpress рассказал о влиянии скандинавской диеты на продолжительность жизни

Новые скандинавские рекомендации по питанию, разработанные с учетом здоровья человека и экологии, связаны с более высокой продолжительностью жизни. Об этом сообщили в журнале Medical Xpress.

Руководитель проекта, доцент Кристина Дам пояснила, что исследование показывает, что у мужчин и женщин среднего возраста, которые придерживаются диеты, смертность на 23% ниже по сравнению с теми, кто этого не делает, даже с учетом уровня образования, дохода и физической активности. Кроме того, наблюдается снижение смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Скандинавская диета подразумевает меньше мяса и сахара, а также больше цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и нежирных молочных изделий. Впервые рекомендации были опубликованы в 2023 году и включают баланс пользы для здоровья и минимизацию климатического следа.

По данным исследователей, питание сегодня формирует около 30% всех выбросов парниковых газов, связанных с деятельностью человека, поэтому разработка диет, учитывающих экологию, становится не только медицинской, но и климатической задачей.

Ученые планируют продолжить работу и проверить, как новая система питания связана с риском ожирения, диабета второго типа и других заболеваний.

Ученый-диетолог из Massachusetts General Hospita Хассан Дахти 23 сентября рассказал о связи времени завтрака с риском преждевременной смерти. Согласно результатам его исследования, поздний завтрак может быть связан с ухудшением здоровья и увеличением риска преждевременной смерти.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ