В белгородском поселке Разумное загорелись два автомобиля из-за обстрела ВСУ

В Белгородской области загорелись два автомобиля в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате прилета боеприпаса в поселке Разумное загорелись два легковых автомобиля — пожарные расчеты занимаются ликвидацией огня», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Информация о других последствиях инцидента уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы, заключил Гладков.

29 сентября Гладков сообщил, что в Шебекинском округе Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ пострадал мирный житель. Он добавил, что мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждения получил кузов автомобиля. Также ВСУ атаковали еще ряд населенных пунктов в области. Информация о последствиях уточняется.

