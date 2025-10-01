Сестра британского короля Карла III посетила Киев
В Киев прибыла принцесса Великобритании Анна, сестра короля Карла III. Об этом 1 октября сообщает газета Daily Mail.
«Принцесса Анна тайно посетила Украину по просьбе британского правительства в возрасте 75 лет», — указано в материале.
Уточняется, что британская принцесса в ходе своего визита посетила множество мест в украинской столице, а также встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой. Кроме того, она передала лидеру киевского режима конверт с письмом.
Издание пишет, что, по заявлению Букингемского дворца, данный визит принцессы был призван, чтобы «продемонстрировать солидарность» с украинскими семьями, которые пострадали от конфликта.
Ранее, 12 сентября, британский принц Гарри прибыл в Киев. Тогда принц заявил, что сделает «всё возможное, чтобы помочь восстановлению военнослужащих, получивших ранения».
Позднее политолог Владимир Скачко выразил мнение, что принц Гарри может выступить коммуникатором между Великобританией и Украиной. Эксперт отметил, что принц Гарри не выражает интересы британской королевской семьи, однако в нынешних условиях может сыграть роль переговорщика.
