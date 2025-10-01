Реклама
Олимпийская чемпионка Журова заявила о давлении на МОК со стороны Украины

Журова: Украина пытается надавить на МОК
Фото: Global Look Press/Vincent Isore
Украина пытается надавить на Международный олимпийский комитет (МОК) путем добавления в список террористического сайта «Миротворец» российских спортсменов. Об этом 1 октября заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Накануне трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова внесли в базу «Миротворца». Его обвинили в покушении на территориальную целостность Украины и поддержку проведения специальной военной операции (СВО).

«Сейчас они услышали, что Международная федерация лыжного спорта обсуждает допуск спортсменов, поэтому внесли Большунова [в список «Миротворца»]. Они пытаются таким образом надавить на МОК и воспрепятствовать нашему возвращению», — сказала она в разговоре с ТАСС.

Журова предположила, что на Украине стали замечать российских спортсменов из-за процесса возвращения РФ к крупным спортивным турнирам.

Первозакрыватель: Зеленского просят запретить базу «Миротворца»
Организаторы ЯМЭФ решили обратиться к новым властям Украины, когда в черный список попало большинство иностранных участников форума

10 июня стало известно о внесении Овечкина в списки украинского сайта. Портал публикует личные данные людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Согласно данным «Миротворца», участвуя в международных соревнованиях, Овечкин «отбеливал репутацию России». Кроме того, его обвиняют в якобы оправдании агрессии против Украины среди иностранной аудитории.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

