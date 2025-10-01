Подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило 11 разведывательных БПЛА в Донбассе
Антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России уничтожило 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), использовавшихся для разведки Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Константиновском направлении. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба ведомства.
«Системой «Купол Донбасса» выявлены 11 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Горловки и Донецко-Макеевской агломерации для разведки и корректировки огня», — уточнили в сообщении.
Как подтвердили в ФСБ, сотрудники ведомства перехватили беспилотники с помощью ударных FPV-дронов, предотвратив их проникновение в охраняемый контур и обеспечив безопасность региона.
26 сентября ФСБ опубликовало кадры уничтожения подразделением «Горыныч» бронированной машины (ББМ), операторов БПЛА, четырех пунктов управления беспилотниками и четырех ретрансляторов ВСУ на константиновском направлении. Подразделение регионального управления ФСБ России отследило маршруты передвижения вражеских диверсионных групп и выявило местонахождение пунктов управления беспилотниками, атакующими местное население Дзержинска и Горловки.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ