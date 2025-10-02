Эпидемиолог связал температуру еды с психическим здоровьем и пищеварением

Исследование Университета штата Сан-Диего (SDSU) доказало, что температура пищи и напитков оказывает прямое влияние на психическое здоровье, в том числе уровень тревожности, бессонница, и расстройства пищеварения. Об этом сообщает Medical Xpress.

В исследовании приняли участие более 400 взрослых. Согласно результатам, более частое потребление холодных напитков летом было связано с повышенной тревожностью, частыми нарушениями сна и ощущением тяжести в животе. При этом потребление горячих напитков зимой отмечалось более низким уровнем депрессии, улучшением качества сна и уменьшение числа симптомов расстройства пищеварения.

«Такой простой фактор, как температура еды и напитков, может оказывать реальное влияние на здоровье. Поскольку употребление холодных и горячих блюд — неотъемлемая часть повседневной жизни в США, как дома, так и в ресторанах, результаты имеют широкое значение для повседневного выбора в отношении здоровья», — уточнил доцент кафедры эпидемиологии SDSU и ведущий автор исследования Тяньин Ву.

В том числе исследование показало, что наибольший эффект наблюдался среди участников, часто сообщавших о «холодных руках», что может быть индикатором нарушения кровообращения. Анализ подгрупп также продемонстрировал, что участники, которые потребляли наименьшее количество холодной пищи и напитков, испытывали меньше негативных последствий в сравнении с другой группой.

Результаты этого исследования отражают давно существующие практики в традиционной китайской и аюрведической медицине, которые предупреждают об опасности чрезмерного потребления холодной пищи и напитков. В отличие от западных рекомендаций по питанию, которые редко учитывают температуру пищи и напитков, это исследование подчеркивает важность данного аспекта для здоровья человека.

«Это исследование дает представление о том, как потребление горячей и холодной воды может влиять на состояние здоровья. Следующим шагом является проведение более тщательных проспективных и интервенционных исследований, поскольку эффекты могут быть динамичными — например, пожилые люди или люди с плохим кровообращением могут быть особенно уязвимы к воздействию холода», — подчеркнул Ву.

Ранее, 29 сентября, журнал Science Daily сообщил о влиянии вредной пищи на нарушение памяти. Отмечалось, что при нездоровом питании память может ухудшиться в течение четырех дней. Также исследование показало, что рацион с высоким содержанием жиров, в частности насыщенных, может привести к повышенному риску развития деменции и болезни Альцгеймера.

