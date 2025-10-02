Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Эпидемиолог связал температуру еды с психическим здоровьем и пищеварением

Эпидемиолог Ву: температура еды влияет на психическое здоровье и пищеварение
0
EN
Фото: Getty Images/aquaArts studio
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Исследование Университета штата Сан-Диего (SDSU) доказало, что температура пищи и напитков оказывает прямое влияние на психическое здоровье, в том числе уровень тревожности, бессонница, и расстройства пищеварения. Об этом сообщает Medical Xpress.

В исследовании приняли участие более 400 взрослых. Согласно результатам, более частое потребление холодных напитков летом было связано с повышенной тревожностью, частыми нарушениями сна и ощущением тяжести в животе. При этом потребление горячих напитков зимой отмечалось более низким уровнем депрессии, улучшением качества сна и уменьшение числа симптомов расстройства пищеварения.

«Такой простой фактор, как температура еды и напитков, может оказывать реальное влияние на здоровье. Поскольку употребление холодных и горячих блюд — неотъемлемая часть повседневной жизни в США, как дома, так и в ресторанах, результаты имеют широкое значение для повседневного выбора в отношении здоровья», — уточнил доцент кафедры эпидемиологии SDSU и ведущий автор исследования Тяньин Ву.

В том числе исследование показало, что наибольший эффект наблюдался среди участников, часто сообщавших о «холодных руках», что может быть индикатором нарушения кровообращения. Анализ подгрупп также продемонстрировал, что участники, которые потребляли наименьшее количество холодной пищи и напитков, испытывали меньше негативных последствий в сравнении с другой группой.

«Яблочная» диета: как избавиться от большого живота
Почему опасен избыток внутреннего жира и можно ли его убрать с помощью физических упражнений

Результаты этого исследования отражают давно существующие практики в традиционной китайской и аюрведической медицине, которые предупреждают об опасности чрезмерного потребления холодной пищи и напитков. В отличие от западных рекомендаций по питанию, которые редко учитывают температуру пищи и напитков, это исследование подчеркивает важность данного аспекта для здоровья человека.

«Это исследование дает представление о том, как потребление горячей и холодной воды может влиять на состояние здоровья. Следующим шагом является проведение более тщательных проспективных и интервенционных исследований, поскольку эффекты могут быть динамичными — например, пожилые люди или люди с плохим кровообращением могут быть особенно уязвимы к воздействию холода», — подчеркнул Ву.

Ранее, 29 сентября, журнал Science Daily сообщил о влиянии вредной пищи на нарушение памяти. Отмечалось, что при нездоровом питании память может ухудшиться в течение четырех дней. Также исследование показало, что рацион с высоким содержанием жиров, в частности насыщенных, может привести к повышенному риску развития деменции и болезни Альцгеймера.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025