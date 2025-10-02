Гинеколог рассказала о сохранении фертильности после рака молочной железы

Несмотря на то что в России средний возраст женщин, заболевших раком молочной железы, составляет около 61 года, примерно каждый десяты10-й случай выявляется у пациенток младше 40. Возможно ли после лечения заболевания сохранить фертильность, рассказала 2 октября «Известиям» гинеколог Ольга Уланкина, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».



«По последним данным, в России рак груди чаще всего диагностируется у женщин в возрасте от 55 до 74 лет. При этом начиная с 25 лет число диагнозов постепенно растет. С повышенным риском развития этого заболевания связано несколько факторов. К ним относятся раннее начало менструации (до 11 лет), отсутствие родов, поздняя менопауза (после 55 лет), аборты. Также может повлиять малоподвижный образ жизни, избыточный вес, частое употребление алкоголя и курение. Примерно каждый десятый случай связан с наследственностью — чаще это мутации в генах BRCA1 или BRCA2, а также PALB2, NBS1, TP53, PTEN, STK11, CHEK2, ATM. Генетически обусловленный вид рака груди отличается ранним началом (как правило, в 35–40 лет) и протекает более агрессивно», — заявила Уланкина.



По словам эксперта, заболевание возникает из-за бесконтрольного деления клеток молочной железы. Они формируют уплотнение. Продолжая размножаться, клетки проникают в окружающие ткани, лимфатические узлы в подмышечных впадинах и возле ключиц, а затем могут распространяться и в другие части тела.



Развитие злокачественной опухоли в груди на начальных этапах зачастую протекает бессимптомно. Поэтому так важна самодиагностика и ежегодные обследования молочных желез. Раннее выявление заболевания позволяет подобрать максимально щадящую терапию, что помогает сохранить не только здоровье, но и возможность будущей беременности.



«Самостоятельно осматривать грудь желательно не реже одного раза в месяц. При прощупывании важно обращать внимание на уплотнения в груди и под мышками, изменения формы груди или соска, появление выделений (особенно кровянистых), а также покраснение кожи. При появлении этих признаков необходимо обратиться к гинекологу. Врач проведет осмотр и назначит необходимые исследования. Для регулярного контроля женщинам младше 40 лет рекомендуется ежегодно проходить УЗИ молочных желез, а после 40 — маммографию», — объясняет специалист.



Лечение рака молочной железы может существенно влиять на фертильность женщины, снижая способность зачать, выносить и родить ребенка. На сохранение фертильности влияют возраст пациентки, стадия заболевания, выбранная схема лечения, а также хронические заболевания и общее состояние репродуктивной системы.



Гормональная терапия, химиотерапия, лучевая терапия и таргетные препараты могут отрицательно сказываться на работе яичников. Часто это проявляется временным прекращением менструации, которое в дальнейшем может перейти в недостаточность яичников. Выбор оптимального способа сохранения фертильности всегда индивидуален и принимается совместно с онкологом, гинекологом и репродуктологом с учетом типа опухоли, схемы лечения, возраста женщины и ее планов.



«Если до начала лечения есть несколько недель, врач может предложить пациентке криоконсервацию (заморозку) яйцеклеток или эмбрионов для дальнейшего планирования беременности с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после окончания терапии. Если лечение необходимо начать срочно, применяют криоконсервацию ткани яичника. При таком методе небольшие участки ткани яичников с незрелыми яйцеклетками извлекают, замораживают и хранят до окончания лечения рака. После их можно пересадить обратно, чтобы восстановить работу яичников. Но у метода есть ограничения. Метод неприменим при высоком риске опухолевого поражения яичников», — поясняет Уланкина.



Врач отметила, что в качестве гормонотерапии у пациенток с раком груди используют агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ). На период лечения они «выключают» яичники, чтобы гормоны не стимулировали рост опухоли. По завершении лечения препараты отменяются, а яичники вновь могут работать самостоятельно.



«Перенесенный рак груди не всегда означает невозможность беременности в будущем. Своевременная диагностика, индивидуально подобранное лечение и современные методы сохранения репродуктивной функции могут помочь женщине реализовать ее планы на материнство. Не менее важна психологическая поддержка. Консультации психолога или участие в группах поддержки и внимание близких помогают справиться со страхами и восстановить уверенность в своих силах», — заключила эксперт.

18 августа руководитель клиники маммологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Ирина Васильева назвала «Известиям» главные мифы о раке молочной железы. По мнению специалиста, самый опасный миф о раке молочной железы — убеждение, что если нет симптомов или уплотнений, то всё в порядке.

