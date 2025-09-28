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Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями

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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Белгородской областями. Об этом 28 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«С 13:30 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 13 дроном были ликвидированы в небе над Белгородской областью, а еще один — над Курской.

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В Минобороны РФ 28 сентября сообщили, что силы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями в период с 8:15 мск до 13:00 мск. Уточнялось, что над Курской областью было уничтожено пять беспилотников, над Белгородской областью — семь.

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