Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Белгородской областями. Об этом 28 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«С 13:30 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что 13 дроном были ликвидированы в небе над Белгородской областью, а еще один — над Курской.
В Минобороны РФ 28 сентября сообщили, что силы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями в период с 8:15 мск до 13:00 мск. Уточнялось, что над Курской областью было уничтожено пять беспилотников, над Белгородской областью — семь.
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