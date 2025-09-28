Оппозиционные Санду силы набирают 51,02% голосов после обработки 50% протоколов
Оппозиционные партии Молдавии, включая избирательный альянс «Патриотический блок», набирают 51,02% голосов после обработки 50% протоколов, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) (42,40%) во главе с президентом республики Майей Санду. Об этом 28 сентября свидетельствую данные, опубликованные на сайте ЦИК.
Согласно предварительной информации, всего на выборы явилось свыше 1,6 млн человек из которых 54,34% — женщины (более 870 тыс.), а 45,66% (более 731 тыс.) — мужчины.
«Патриотический блок» набирает 27,96%, а партия «Будьте «Альтернативой» — 8,52%. Партия «Демократия дома» набирает 6,17%.
Председатель Партии коммунистов и сопредседатель Патриотического блока Владимир Воронин, беседуя 28 сентября с «Известиями», не исключил нарушения на выборах. По его словам, на зарубежных избирательных участках были обнаружены бюллетени с заранее проставленным штампом.
Экс-президент республики Игорь Додон также указал на наличие нарушений, зафиксированные на выборах, в число которых входило ограничение доступа к голосованию для жителей Приднестровья.
