Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Украинские боевики, которые сдались в плен российским военнослужащим в населенном пункте Клебан-Бык Донецкой Народной Республики (ДНР), 28 сентября рассказали о тяжелом положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении специальной военной операции.
Они отметили, что командование поставило им задачу продвигаться вперед. Боевик Николай Боронецкий заявил, что им не дали дополнительной информации, и при попытке выполнить задачу Вооруженные силы (ВС) РФ пресекали действия ВСУ.
Кроме того, пленные уточнили, что после доклада об этом командиру, он накричал на них и потребовал выполнить приказ.
«Вчера наших соседей разобрало артой. Еще дроны летали очень плотно, мы не могли даже высунуться с наших позиций, чтобы им помочь. Мы пытались доложить об этом командиру, но он на связь больше не выходил», — сказал Бронецкий.
Он добавил, что спустя некоторое время командование перестало выходить на связь и отдавать приказы. Боевики сделали вывод, что их бросили и приняли решение сдаться в плен ВС РФ.
Пленные боевики ВСУ 26 сентября рассказали об их принудительной мобилизации. По словам одного из них, Владимира Сироты, его направили на передовую, зная об имевшихся медицинских противопоказаниях к службе. Он уточнил, что сотрудники военкоматов принимают решение об отправке на фронт пойманных сограждан из стремления любой ценой поддержать численность собственных войск.
