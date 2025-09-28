Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече министра обороны страны Пита Хегсета с сотнями американских генералов и адмиралов в штате Вирджиния. Об этом 28 сентября сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на полученный документ.
«Мы получили от Белого дома подтверждение того, что президент США будет присутствовать на выступлении во вторник (29 сентября. — Ред.)», — говорится в касающемся планируемой встречи заявлении.
Встреча пройдет 30 сентября. Участие американского лидера потребует принятия дополнительных мер безопасности, отмечается в материале.
Ранее, 27 сентября, Трамп поручил Хегсету предоставить войска для защиты Портленда от движения «Антифа». Американский лидер добавил, что разрешает использовать полную силу в случае необходимости.
