Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
Парламентские выборы в Молдавии состоялись, уже проголосовало более 52% внесенных в списки. Об этом 28 сентября свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Уточняется, что общая явка избирателей составила более 1,5 млн человек. По данным ЦИК, проголосовало приблизительно 45,6% мужчин и 54,4% женщин.

Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки на территории государства открылись в 07:00 и закрылись в 21:00. Так, 301 участок функционировал за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом.

В тот же день бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что на парламентских выборах в республике зафиксированы нарушения, данные о них систематизируются. По его словам, правящая партия ожидала большего количества голосов из-за границы «в надежде на массивную фальсификацию». Кроме того, Додон призвал 29 сентября все оппозиционные партии принять участие в мирном протесте без партийных флагов перед парламентом Молдавии.

