ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Парламентские выборы в Молдавии состоялись, уже проголосовало более 52% внесенных в списки. Об этом 28 сентября свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
Уточняется, что общая явка избирателей составила более 1,5 млн человек. По данным ЦИК, проголосовало приблизительно 45,6% мужчин и 54,4% женщин.
Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки на территории государства открылись в 07:00 и закрылись в 21:00. Так, 301 участок функционировал за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом.
В тот же день бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что на парламентских выборах в республике зафиксированы нарушения, данные о них систематизируются. По его словам, правящая партия ожидала большего количества голосов из-за границы «в надежде на массивную фальсификацию». Кроме того, Додон призвал 29 сентября все оппозиционные партии принять участие в мирном протесте без партийных флагов перед парламентом Молдавии.
