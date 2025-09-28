Реклама
В октябре вырастут зарплаты у бюджетников и появится «кнопка» от мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
С 1 октября 2025 года в России вступают в силу изменения, затрагивающие заработную плату, кредитные программы и меры банковской безопасности. Об этом 28 сентября сообщила «Российская газета».

Индексация коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, гражданского персонала воинских частей, а также работников федеральных органов с военной или приравненной службой. Средний рост зарплат составит 7,6%, конкретная прибавка зависит от структуры оклада каждого работника. В прошлом году показатель индексации был равен 5,1%.

Также с 1 октября предприниматели и самозанятые получат возможность отсрочить выплаты по кредитам сроком до шести месяцев один раз в пять лет по каждому договору. Новое правило распространяется на обычные и льготные кредиты, заключенные после 1 марта 2024 года, и не действует для бизнесов, находящихся в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации.

Кроме того, с 22 октября региональные микрофинансовые организации смогут предоставлять ипотечные кредиты по государственным программам, включая семейную, дальневосточную, арктическую и IT-ипотеку. Условия и ставки будут определяться региональными властями, а Банк России будет публиковать список МФО, имеющих право на выдачу ипотечных кредитов.

Еще страховое покрытие безотзывных вкладов сроком более трех лет увеличено до 2,8 млн рублей. Досрочное снятие средств невозможно, кроме случаев смерти вкладчика, тяжелой болезни или форс-мажора. Владельцы сертификатов могут их перепродавать или дарить.

Крупнейшие российские банки с 1 октября внедряют в мобильные приложения кнопку для сигнализации о подозрительных операциях и переводах на счета мошенников.

24 сентября член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что повышение с 1 января 2026 года в России минимального размера оплаты труда (МРОТ) сразу на 20% повлияет на повышение зарплат у большинства работников. По его словам, при повышении оплаты труда неквалифицированного работника более нижней ступени повышается вся базовая тарифная ставка.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

