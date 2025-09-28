Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли повторный удар по Белгороду. Об этом 28 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Город Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — написал он в Telegram-канале.
28 сентября Гладков сообщил, что из-за удара ВСУ по инфраструктуре в Белгороде произошли значительные перебои с подачей электроэнергии. В результате происшествия пострадали два человека. Их госпитализировали. Гладков призвал граждан быть внимательными, так как перебои с электроэнергией могут затруднить получение сигналов об угрозе ракетных ударов или атак беспилотников.
