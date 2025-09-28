Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме

Шульгинов: Россия планирует подписать соглашение до конца 2025 года
0
EN
Фото: Global Look Press
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Николай Шульгинов 28 сентября сообщил о планах подписать межправительственное соглашение о строительстве российской атомной станции на территории Вьетнама до конца 2025 года.

Шульгинов отметил, что строительство атомной станции стало одним из ключевых вопросов заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и национального собрания Вьетнама. По его словам, Россия обладает значительным опытом как в строительстве, так и в обеспечении безопасности атомных блоков.

«В России уже создана правовая база, и она продолжает совершенствоваться на основе международных стандартов. Мы предложили обмениваться чаще и больше по этой теме, чтобы помочь вьетнамской стороне тоже разрабатывать соответствующие документы», — приводит слова Шульгинова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что стороны вернулись к обсуждению проекта АЭС и намерены продолжать работу над его реализацией.

Разрешить войти: РФ готовит отмену виз для туристов из Вьетнама и Малайзии
Как это повлияет на доступность курортов для наших путешественников

3 сентября вьетнамский лидер Лыонг Кыонг сообщил, что Россия сможет стать великой опорой для защиты мира и правосудия под руководством президента Владимира Путина. По его словам, каждый житель Вьетнама ценит помощь, которую Советский Союз и РФ оказывали в разные исторические периоды.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025