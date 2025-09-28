В 3-м армейском корпусе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начались кадровые чистки. Первой из них стало отстранение от должности командира 60-й отдельной механизированной бригады и назначение вместо него бывшего «азовца» («Азов» признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом 28 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Первой ласточкой стал комбриг 60-й ОМБр ВСУ полковник Андрей Бородин, отстраненный за провалы на рубцовском направлении», — говорится в сообщении.

При этом командиром 60-й механизированной бригады ВСУ был назначен подполковник Дмитрий Рогозюк. Согласно сведениям российских силовых структур, он на протяжении долгого времени был боевиком «Азова». Кроме того, Рогозюк был начальником оперативного отделения 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Как отметили в силовых структурах, это решение демонстрирует низкий уровень формируемого управления в бригадах 3-го корпуса.

«Это непрофессиональные военные, чья задача будет в угоду западных спонсоров «задвухсотить» как можно больше украинцев», — подчеркнул источник.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о создании Украиной нового рода войск в составе воздушных сил — беспилотные системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства сбивают беспилотники с эффективностью свыше 70%.

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