Сюжет:

Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

В Белгородской области начались перебои с электричеством после удара ВСУ
Фото: ТАСС/Александр Река
Вооруженные силы Украины нанесли удар по инфраструктуре Белгорода. После него в регионе наблюдаются значительные перебои с подачей электроэнергии. Об этом 28 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить всё, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий», — написал он в своем Telegram-канале.

В результате произошедшего пострадали два мирных жителя. У мужчины обнаружили осколочное ранение живота, у женщины же предварительный диагноз — «баротравма». Пострадавших госпитализировали.

По его словам, граждан будут информировать о ходе устранения последствий. Первый отчет ожидается после 21:00.

Гладков также порекомендовал быть внимательными и по возможности оставаться дома, так как перебои с электроэнергией могут затруднить получение сигналов об угрозе ракетных ударов или атак беспилотников.

Диверсии происходящего: Киев нарастил атаки дронов и диверсантов на регионы РФ
Возможен ли на этом фоне новый раунд переговоров в Стамбуле

Ранее в этот же день сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Отрадное Белгородской области пострадала супружеская пара. У женщины обнаружили слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, а у мужчины — непроникающее осколочное ранение живота. Уточняется, что пострадавших госпитализировали.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

