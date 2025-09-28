El País сообщила о нежелании украинцев вступать в ВСУ
Мужчины призывного возраста уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), избегая развернутых по стране патрулей принудительной мобилизации. Об этом сообщает газета El País.
«На Украине до 1,5 млн мужчин призывного возраста уклоняются от службы в армии», — говорится в публикации.
Несколько уклоняющихся от службы человек рассказали изданию, что испытывают угрызения совести и думают, что избегают ответственности, однако с фронта они получают советы «сделать всё возможное, чтобы избежать призыва».
Один из собеседников газеты заявил, что при возможности уехал бы за границу, причем его друзья в армии понимают его позицию. Другой рассказал, что думал о том, чтобы сделать решительный шаг, но семья остановила его.
Отсутствие добровольцев объясняется растущим недоверием к неэффективной системе, которую вдобавок подозревают в коррупции, в итоге желающих служить всё меньше, пишет El País. Другая проблема ВСУ — дезертирство, уровень которого, по данным местных СМИ, достигает 10%.
Ранее, 25 сентября, экс-командующий 155-й бригадой ВСУ Дмитрий Рюмшин, участвовавший в одной из акций коллективного дезертирства, назвал одной из причин частого бегства недоверие солдат к военно-политическому руководству страны.
