Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода
Нетаньяху не исключил амнистию для ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность амнистии для палестинского движения ХАМАС после проработки всех деталей. Он сообщил об этом 28 сентября в интервью для телеканала Fox News.

«Я думаю, детали этого еще предстоит проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, например, если лидеры ХАМАС будут выведены из страны, если они закончат войну, освободят всех заложников — мы позволим им уйти», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что для этого необходимо решить все спорные вопросы.

Рубикон Трампа: запрет на аннексию и новый порядок в Газе
Трамп и Блэр заявляют о новом подходе к управлению конфликтом, который может изменить судьбу Палестины и Израиля

Ранее в этот день президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что удастся достичь значимых соглашений по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. При этом конкретные детали своих планов Трамп не раскрыл.

21 сентября стало известно, что Канада, Великобритания, Австралия, Франция официально признали государственность Палестины. Помимо этого, Португалия также намерена это сделать. Такой шаг стал частью координированных международных усилий, связанных с созданием нового импульса для решения израильско-палестинского конфликта «в формате двух государств», который будет включать прекращение огня в Газе и освобождение заложников, захваченных ХАМАС.

