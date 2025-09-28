Нетаньяху не исключил амнистию для ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность амнистии для палестинского движения ХАМАС после проработки всех деталей. Он сообщил об этом 28 сентября в интервью для телеканала Fox News.

«Я думаю, детали этого еще предстоит проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, например, если лидеры ХАМАС будут выведены из страны, если они закончат войну, освободят всех заложников — мы позволим им уйти», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что для этого необходимо решить все спорные вопросы.

Ранее в этот день президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что удастся достичь значимых соглашений по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. При этом конкретные детали своих планов Трамп не раскрыл.

21 сентября стало известно, что Канада, Великобритания, Австралия, Франция официально признали государственность Палестины. Помимо этого, Португалия также намерена это сделать. Такой шаг стал частью координированных международных усилий, связанных с созданием нового импульса для решения израильско-палестинского конфликта «в формате двух государств», который будет включать прекращение огня в Газе и освобождение заложников, захваченных ХАМАС.

