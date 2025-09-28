Евросоюз (ЕС) превратился в военный проект, нацеленный на противостояние России. Об этом 28 сентября заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на церемонии, посвященной юбилею моста Марии Валерии между Венгрией и Словакией.

«Европейский союз превратился в военный проект. В Брюсселе открыто говорят, что задачей следующего десятилетия они считают поражение России на восточном фронте», — заявил он на выступлении, которое транслировалось на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Орбана, когда Брюссель говорит о мире в Европе, это на самом деле означает войну.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 июля указал на остервенение европейских стран по отношению к России. По его словам, вместе государства составляют часть «международного оборзения». Дипломат подчеркнул, что Европа всячески внушает своим народам, что РФ — извечный враг и экзистенциальная угроза.

