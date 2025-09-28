Радиостанция «Судного дня» передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция «Судного дня», передала в эфир новый сигнал. Об этом 28 сентября сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», отслеживающем ее активность.

В эфире радиостанции в воскресенье в 15:41 мск прозвучало слово «капосорт».

Достоверно подтвержденных сведений о том, что собой представляет радиостанция и для чего она выпускает свои сообщения, не существует. Даже ее название является довольно условным.

28 августа УВБ-76 установила рекорд с 19 сообщениями за сутки. Радиостанция вышла в эфир с 18 зашифрованными посланиями, а 27 августа передала слово «нитромопс», сообщает «Газета.Ru».

Ранее, 14 сентября, в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщили, что владельцам смартфонов не стоит игнорировать автоматические уведомления приложений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ