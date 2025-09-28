Водитель автомобиля сбил двух сотрудников ТЦК на западе Украины

Водитель автомобиля в Тернополе на западе Украины сбил двух сотрудников ТЦК (аналог военкомата на Украине), которые пытались проверить у него военно-учетные документы. Об этом 27 сентября сообщили на сайте полиции Тернопольской области.

По информации полиции, инцидент произошел в субботу вечером. Мужчина закрылся в автомобиле, отказавшись предоставлять документы на проверку. После чего он совершил наезд на двух военнослужащих. Сотрудники ТЦК были госпитализированы.

Задержать мужчину не удалось. Полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей.

Ранее, 27 сентября, военнослужащий открыл стрельбу при вручении повестки мужчине во Львове. На видео, снятом из окна мимо проезжающего автомобиля, видно, как пытающийся скрыться мужчина, о дальнейшей судьбе которого на данный момент ничего не известно, был настигнут работником ТЦК.

