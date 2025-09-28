В МИД Молдавии сообщили о распылении слезоточивого газа на участке в Яссах
В румынском городе Яссы на участке № 38/237, открытом для голосования граждан Молдавии, на парламентских выборах неизвестный распылил слезоточивый газ. Об этом 28 сентября сообщил портал Newsmaker со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
«Как сообщили в МИДе, неизвестный проник на избирательный участок № 38/237 в Яссах и распылил слезоточивый газ. Находившиеся на месте правоохранители быстро задержали мужчину. После этого его должны были доставить в местное отделение полиции», — говорится в публикации.
Уточняется, что никто из присутствующих не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Инцидент временно приостановил работу участка, однако вскоре голосование продолжилось.
В этот же день также сообщалось, что во время проведения парламентских выборов в Молдавии поступали сообщения о минировании нескольких избирательных участков за границей. Подобные случаи были зафиксированы в Брюсселе, Риме и Генуе, Бухаресте, американском городе Ашвилл и испанском Аликанте.
В Молдавии в этот день начались парламентские выборы. Избирательные участки на территории государства открылись в 07:00 и закроются в 21:00. Так, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. Кроме того, явка на парламентских выборах превысила 33%.
