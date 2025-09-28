Молдавию ждет «украинский сценарий» из-за принуждения к выбору между Россией и Западом. Об этом 28 сентября сообщил журналист Томас Фази.

«Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как [президент Молдавии Майя] Санду», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

В Молдавии начались парламентские выборы 28 сентября. Избирательные участки на территории государства открылись в 07:00 утра и закроются в 21:00. Так, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. При этом выборы состоялись, так как явка на них превысила 33%.

В этот же день мэр Кишинева и лидер партии «Национальное альтернативное движение» Ион Чебан заявил, что нынешняя избирательная кампания в Молдавии была беспрецедентно грязной. По его словам, избирательный процесс превратился в масштабную информационную кампанию по дезинформации и посеву ненависти.

