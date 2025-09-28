В Кремле анонсировали визит Токаева в Россию в ноябре
В скором времени ожидается государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Об этом 28 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сейчас мы все работаем над подготовкой государственного визита президента Казахстана в РФ», — приводит его слова ТАСС.
По словам пресс-секретаря российского лидера, официальный визит Токаева состоится в ноябре этого года.
Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер в ходе телефонного разговора 26 сентября отметили позитивную динамику в торговом сотрудничестве РФ и Казахстана. Кроме того, стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества между странами.
