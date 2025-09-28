Реклама
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

В МИД Молдавии сообщили о минировании избирательных участков во время выборов

Фото: REUTERS
Во время проведения парламентских выборов в Молдавии поступали сообщения о минировании нескольких избирательных участков за границей. Об этом 28 сентября сообщил портал Telegraph со ссылкой на МИД республики.

«В день парламентских выборов в Республике Молдова на избирательных участках за рубежом было зафиксировано несколько сообщений о заложенных бомбах», — говорится в публикации.

Уточняется, что подобные случаи были зарегистрированы в Брюсселе, Риме и Генуе, Бухаресте, американском городе Ашвилл и испанском Аликанте.

По данным портала, государственные учреждения «вмешались в процесс согласно процедурам», а молдавские власти объявили о продолжении голосования после проверок безопасности.

Отмечается, что на целевых участках камеры наблюдения за избирательным процессом продолжают функционировать, а урны для голосования и избирательные материалы контролируются в целях обеспечения безопасности.

«Есть опасения, что правящая партия может не признать выборы в Молдавии»
Депутат республиканского парламента Богдан Цырдя — о запугивании населения страны, сотрудничестве с НАТО и давлении на оппозицию

Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки на территории государства открылись в 07:00 и закроются в 21:00. Так, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. Кроме того, явка на парламентских выборах превысила 33%.

В тот же день бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в беседе с «Известиями» назвал полным беспределом организацию выборов в Приднестровье. По его словам, во время них заблокировали пять мостов и существенно снизили количество бюллетеней. Кроме того, наблюдатели от Молдавии присутствуют на большинстве избирательных участков в странах Европейского союза, однако уже были зафиксированы случаи подвоза избирателей.

