В МИД Молдавии сообщили о минировании избирательных участков во время выборов

Во время проведения парламентских выборов в Молдавии поступали сообщения о минировании нескольких избирательных участков за границей. Об этом 28 сентября сообщил портал Telegraph со ссылкой на МИД республики.

«В день парламентских выборов в Республике Молдова на избирательных участках за рубежом было зафиксировано несколько сообщений о заложенных бомбах», — говорится в публикации.

Уточняется, что подобные случаи были зарегистрированы в Брюсселе, Риме и Генуе, Бухаресте, американском городе Ашвилл и испанском Аликанте.

По данным портала, государственные учреждения «вмешались в процесс согласно процедурам», а молдавские власти объявили о продолжении голосования после проверок безопасности.

Отмечается, что на целевых участках камеры наблюдения за избирательным процессом продолжают функционировать, а урны для голосования и избирательные материалы контролируются в целях обеспечения безопасности.

Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки на территории государства открылись в 07:00 и закроются в 21:00. Так, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. Кроме того, явка на парламентских выборах превысила 33%.

В тот же день бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в беседе с «Известиями» назвал полным беспределом организацию выборов в Приднестровье. По его словам, во время них заблокировали пять мостов и существенно снизили количество бюллетеней. Кроме того, наблюдатели от Молдавии присутствуют на большинстве избирательных участков в странах Европейского союза, однако уже были зафиксированы случаи подвоза избирателей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ