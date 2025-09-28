ВСУ атаковали Васильевский и Каменско-Днепровский округ в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Васильевскому и Каменско-Днепровскому муниципальным округам в Запорожской области, зафиксировано не менее семи взрывов. Об этом 28 сентября сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов. Зафиксировано не менее семи взрывов», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор попросил жителей воздержаться от поездок в эти локации и добавил, что опасность повторных ударов сохраняется.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ на производственное предприятие пострадали три мирных жителя. По его словам, раненых госпитализировали.
