Над Ярославской областью уничтожили три беспилотника

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили на подлете к Ярославлю. Об этом 28 сентября сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«В результате незначительно повреждена кровля индивидуального жилого дома, пострадавших нет», — написал Евраев в Telegram-канале.

В результате атаки была повреждена кровля жилого дома. В настоящее время оперативные службы устраняют последствия налета. Собственникам будет оказана помощь в восстановлении имущества, сообщил губернатор Ярославской области.

Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили свыше 40 дронов ВСУ над территорией РФ. Уточняется, что 12 беспилотников поразили над территорией Курской области, 10 — над Брянской областью, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Тульской областью, три — над Ярославской области, еще два — над Ростовской областью и по одному — над Новгородской и Самарской областями.

