В Москве началось прощание с кинорежиссером Кеосаяном

В Москве началось прощание с кинорежиссером и ведущим Тиграном Кеосаяном. Кадры 28 сентября публикуют «Известия».

Церемония прощания с кинорежиссером проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте, туда пришли его коллеги и друзья.

«У него была нереальная энергетика добра, какой-то фантастической радости. И даже когда он говорил серьезные вещи, даже когда он говорил вещи жесткие, когда говорил вещи, крайне неприятные многим, в нем не было разрушительной энергии злобливости», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О смерти Кеосаяна на 60-м году жизни стало известно накануне. Ведущий 8 января текущего года пережил клиническую смерть, а вскоре после этого впал в кому. Позднее президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю кончины кинорежиссера, а также выделил его талант и вклад в развитие отечественного киноискусства.

