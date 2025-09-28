Олег Басилашвили высмеял инициативу запретить фильмы Балабанова

Народный артист СССР Олег Басилашвили с иронией прокомментировал инициативы парламентариев об ограничении показов фильмов режиссера Алексея Балабанова. Он сообщил об этом 28 сентября в интервью kp.ru.

Артист, отвечая на вопрос о предложении по запрету фильмов Балабанова, в шутку предложил запретить роман писателя Льва Толстого «Война и мир», ведь в нем «мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах».

Басилашвили также добавил, что не стоит «размениваться на мелочи».

В СМИ 14 августа появилась информация, что депутат Госдумы (ГД), заслуженная артистка России Елена Драпеко якобы предложила запретить «не соответствующие духовно-нравственным ценностям» фильмы Балабанова. Депутат в беседе с «Известиями» заявила, что ее слова о запрете фильмов российского и советского режиссера были искажены. Она также подчеркнула, что Балабанов — «очень талантливый и яркий режиссер».

