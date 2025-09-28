Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Белгородской областями. Об этом 28 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 8:15 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
Как уточняют Минобороны РФ, над Курской областью было уничтожено пять беспилотников, над Белгородской областью — семь.
Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили свыше 40 дронов ВСУ над территорией РФ. Уточняется, что 12 беспилотников поразили над территорией Курской области, 10 — над Брянской областью, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Тульской областью, три — над Ярославской области, еще два — над Ростовской областью и по одному — над Новгородской и Самарской областями.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ