Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал вероятным шатдаун правительства США
Мир
В ФРГ подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мир
Кулеба допустил потерю Украиной территорий после конфликта
Мир
Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным в Анкоридже
Мир
Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии
Мир
Миссия ЕС сообщила о двух россиянах на борту атакованного у Йемена судна
Мир
Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари
Мир
Трамп не сдержал обещание и вновь сравнил Россию с «бумажным тигром»
Общество
В Госдуме предложили передавать пенсионные отчисления умерших наследникам
Мир
Кипр приостановил прием заявок на визу в России до 3 октября
Мир
Королю Бахрейна передали в дар двух камчатских соколов от имени президента России
Мир
Захарова пообещала высылку австрийского дипломата из РФ в ответ на решение Вены
Мир
Суд Австрии оправдал 10 обвиняемых в групповом изнасиловании девочки
Мир
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин
Общество
Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций
Общество
В Донецке прошел молодежный концерт в День воссоединения Донбасса с РФ
Спорт
ФК «Реал» всухую обыграл «Кайрат» благодаря хет-трику Мбаппе

Более половины членов Лейбористской партии не хотят видеть во главе Стармера

Sky News: 53% Лейбористской партии хотят видеть нового лидера к следующим выборам
0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/Alex Todd
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Более половины членов Лейбористской партии не хотят, чтобы премьер-министр Великобритании Кир Стармер баллотировался на следующих выборах в качестве лидера партии. Об этом 28 сентября сообщается в новом опросе, проведенном LabourList.

«53% партии хотят видеть нового лидера к следующим выборам, и только 31% хотят, чтобы Стармер оставался на своем посту до этого времени», — приводит данные опроса телеканал Sky News.

Опрос, в котором приняли участие 1254 члена Лейбористской партии в период с 23 по 25 сентября, также показал недовольство общим направлением деятельности правительства: 65% заявили, что Стармер движется в неправильном направлении, по сравнению с 26%, которых всё устраивает.

Кир безликий: рейтинги британского премьер-министра стремительно опускаются
Один выиграет битву за Даунинг-стрит, а другой потеряет всё

27 августа сообщалось, что в Великобритании рейтинг партии лейбористов опустился на самый низкий уровень с начала правления партии в прошлом году. Как выяснилось, за партию Стармера сегодня готовы были бы проголосовать не более 20% избирателей. Это самый низкий показатель после прошедших выборов в прошлом году.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025