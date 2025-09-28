Более половины членов Лейбористской партии не хотят видеть во главе Стармера
Более половины членов Лейбористской партии не хотят, чтобы премьер-министр Великобритании Кир Стармер баллотировался на следующих выборах в качестве лидера партии. Об этом 28 сентября сообщается в новом опросе, проведенном LabourList.
«53% партии хотят видеть нового лидера к следующим выборам, и только 31% хотят, чтобы Стармер оставался на своем посту до этого времени», — приводит данные опроса телеканал Sky News.
Опрос, в котором приняли участие 1254 члена Лейбористской партии в период с 23 по 25 сентября, также показал недовольство общим направлением деятельности правительства: 65% заявили, что Стармер движется в неправильном направлении, по сравнению с 26%, которых всё устраивает.
27 августа сообщалось, что в Великобритании рейтинг партии лейбористов опустился на самый низкий уровень с начала правления партии в прошлом году. Как выяснилось, за партию Стармера сегодня готовы были бы проголосовать не более 20% избирателей. Это самый низкий показатель после прошедших выборов в прошлом году.
