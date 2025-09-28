Путин прислал венок на прощание с режиссером Кеосаяном

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 сентября, прислал венок на прощание с режиссером и ведущим Тиграном Кеосаяном.

Как уточняет ТАСС, точно так же поступили глава правительства РФ Михаил Мишустин и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

О смерти Кеосаяна на 60-м году жизни стало известно 26 сентября. Ведущий 8 января текущего года пережил клиническую смерть, а вскоре после этого впал в кому. Президент России Владимир Путин 27 сентября выразил соболезнования по случаю кончины кинорежиссера, а также выделил его талант и вклад в развитие отечественного киноискусства.

Супруга режиссера и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что прощание состоится 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

