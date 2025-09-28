Суд арестовал третьего фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти

В Ленинградской области суд арестовал третьего фигуранта по делу о продаже суррогатного алкоголя. Об этом 28 сентября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что Александра Кулакова отправили под стражу на 1 месяц 29 суток.

Кроме того, в Telegram-канале региональной прокуратуры сообщается, что в Ленинградской области задержали 14 человек, которые были причастны к отравлению суррогатным алкоголем.

Накануне суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении контрафактным алкоголем.

26 сентября стало известно о массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области. При этом всего за текущий месяц жертвами суррогата стали 19 человек. По факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. Позднее еще трем фигурантам предъявили обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции.

