Сюжет:

ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны РФ: за сутки сбиты 230 беспилотников ВСУ самолетного типа
0
EN
Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel
Армия России в ночь на воскресенье, 28 сентября, нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и ее военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар <…> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов», — указано в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что Российская армия также атаковала тяговые подстанции, обеспечивающие железнодорожные перевозки вооружения и техники в районы боевых действий на Донбассе.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 230 беспилотников, шесть управляемых авиационных бомб и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

Зонтик для «Тосочки»: как тяжелые огнеметные системы прикрывают от дронов
Машины ТОС-2 стали приоритетной целью для беспилотников врага

Ранее в этот день передовой расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что артиллеристы соединения произвели серию выстрелов 122-миллиметровыми снарядами.

