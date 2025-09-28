Реклама
Сюжет:

Генерал-майор указал на мужество выживших под сгоревшим танком бойцов

Генерал Попов объяснил, как бойцы ВС РФ смогли продержаться под танком 60 дней
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Двое российских бойцов, которые два месяца провели под сгоревшим танком в Запорожской области, смогли выжить благодаря своему мужеству и надежде. Об этом сообщил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, бойцы находились на нейтральном участке линии соприкосновения, который обстреливается с обеих сторон. Он отметил, что бойцы выживали, вероятно, на так называемом «подножном корме», если поставки с дронов были недостаточными.

«Ребята проявили определенную выдержку, мужество. Им помогала надежда, вера в спасение», — рассказал Попов в беседе с aif.ru.

Генерал-майор также предположил, что во время нахождения под танком бойцы могли оказывать помощь российским войскам, например, передавая информацию о противнике или наблюдая за ним.

По словам военного корреспондента Владимира Романова, именно такие люди держат позиции и обеспечивают продвижение Российской армии. Кроме того, на кадрах видно, что российские бойцы после двухмесячного «заточения» выглядят довольно изможденно.

В Запорожской области устанавливают РЭБ для защиты врачей и пациентов
Глава региона рассказал Путину о нехватке кадров и ударах ВСУ по медицинскому персоналу

24 сентября в ходе штурма одной из позиций ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) российский военнослужащий вступил в рукопашный бой с украинским боевиком и ликвидировал его. По его словам, противник укрывался в кустах при входе российских бойцов в окоп.

